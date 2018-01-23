Путин назвал помощь в поиске субмарины "Сан-Хуан" естественной

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Предложение российской стороны оказать помощь Аргентине в поисках субмарины "Сан-Хуан" было естественным, потому что в истории РФ были подобные трагедии, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Маурисио Макри.

В ходе встречи с Путиным Макри поблагодарил российского лидера за предложенную помощь в поисках субмарины "Сан-Хуан". По словам президента Аргентины, это подтверждает теплые отношения между странами.

"Вы знаете, что в России тоже были трагические случаи, связанные с подводным флотом. И мы, конечно, понимаем горе членов семей моряков. Поэтому желание помочь в поисках подводной лодки было абсолютно естественным", — сказал в свою очередь Путин.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.

Российское Минобороны направило в Аргентину группы специалистов ВМФ РФ, оснащенной телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс" для поисков подлодки. К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, которые позволяют вести поиск подлодки на больших глубинах, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.

Российский атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений СФ. Все 118 членов экипажа погибли.