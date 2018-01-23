Жителям Аляски рекомендовали подняться на возвышенности из-за угрозы цунами

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Жителям прибрежных частей американского штата Аляска и канадской провинции Британская Колумбия рекомендуют подняться на возвышенности в связи с угрозой цунами, говорится в сообщении подразделения внутренней безопасности и управления чрезвычайными ситуациями Аляски.

Как ранее сообщила Геологическая служба США (USGS), у побережья американского штата Аляска в 278 километрах к юго-востоку от города Кадьяк произошло землетрясение магнитудой 8,2, была объявлена угроза цунами. Позднее магнитуда была понижена до 7,9.

"Многие населенные пункты приступили к действиям по эвакуации в связи с угрозой цунами. Зайдите на возвышенность или отойдите на милю от берега", — сообщает ведомство.

По данным полиции населенного пункта Кадьяк, который располагается на одноименном острове, у побережья начался отлив. Жителям рекомендуется находиться на высоте не менее 30 метров.