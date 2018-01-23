В Каире задержали экс-главу генштаба Египта

КАИР, 23 янв — РИА Новости. Бывший начальник генштаба египетской армии Сами Анан, заявивший о своем намерении баллотироваться на пост президента страны, задержан в Каире, сообщил штаб Анана.

Сообщение о задержании экс-главы генштаба появилось через полчаса после заявления командования египетской армии о привлечении Анана к ответственности в связи с нарушением им законодательства страны.

В минувшую субботу некогда один из самых влиятельных людей Египта эпохи Хосни Мубарака, экс-начальник генштаба страны Сами Анан официально объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента на предстоящих в марте выборах главы государства.

В своей речи бывший военный жестко раскритиковал политику, проводимую нынешним руководством арабской республики. В частности, он обвинил действующие власти в неспособности справиться с целым рядом вызовов, таких как проблемы, связанные с терроризмом, и ухудшение социального положения граждан страны.

Руководство ВС страны в заявлении, озвученном в эфире государственного телевидения Египта, отметило, что Сами Анан до сих пор находится на военной службе и потому не имел права баллотироваться на пост главы государства без разрешения.

Также военные обвинили своего бывшего начальника в провоцировании в своей речи вражды между армией и народом. Дополняется список обвинений Аннана в подделке им документов, в которых значится, что он уже уволился с военной службы.