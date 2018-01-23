Медведчук связал рост числа обстрелов в Донбассе с законом о реинтеграции

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Увеличение числа обстрелов на востоке Украины является следствием принятого Верховной радой Украины закона о реинтеграции Донбасса, считает представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ бьет тревогу, фиксируя увеличение количества обстрелов в зоне АТО на 70%, а также "масштабное количество новых траншей вдоль линии разграничения". По мнению первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, это "свидетельствует о начале очередных военных действий". Таковы вполне прогнозируемые последствия принятия Радой "закона о деоккупации" (закон о реинтеграции — ред.)", — приводит пресс-служба Медведчука его комментарий в Facebook во вторник.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.