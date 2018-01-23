Путин выяснил приоритеты Аргентины на время председательства в G20

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Аргентины Маурисио Макри сообщил, что РФ было бы интересно узнать о приоритетах страны во время председательства в G20.
"В этом году Аргентина председательствует в "Большой двадцатке". Конечно, было бы очень интересно узнать о ваших приоритетах", — сказал Путин в ходе встречи с аргентинским коллегой.
Встреча Путина и Макри проходит в Москве. В ходе переговоров будут обсуждены вопросы политики и экономики, по итогам лидеры подпишут совместное заявление, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
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