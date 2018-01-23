В Турине ссора за наследство обернулась конфискацией более 200 артефактов

РИМ, 23 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Более 200 артефактов этрусского и древнеримского периодов изъяли в одной из квартир итальянского Турина, рассказали во вторник РИА Новости местные карабинеры.

К конфискации привела обычная ссора между наследниками скончавшегося коллекционера античного искусства. Уладить конфликт приехал наряд карабинеров, который заметил в серванте гостиной несколько ваз и изделий из керамики, происхождение которых вызвало у правоохранителей живой интерес.

Привлеченные к экспертизе специалисты туринского подразделения корпуса карабинеров по охране культурного наследия определили, что в квартире усопшего на незаконных основаниях хранились 238 археологических ценностей, относящихся к периоду с VI по III век до нашей эры. Их совокупная стоимость превышает 300 тысяч евро.