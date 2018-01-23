США и "европейская тройка" не решат ситуацию вокруг Ирана, считают в ГД

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Создание рабочей группы США и "европейской тройки" — сомнительная конструкция, которая вряд ли будет способствовать разрешению ситуации вокруг ядерной программы Тегерана, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Накануне США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь с визитом в Лондоне.

"Создание рабочей группы США и "европейской тройки" в лице Великобритании, Германии и Франции по разработке дополнительных соглашений по так называемой "иранской сделке" — сомнительная конструкция, которая вряд ли будет способствовать разрешению ситуации вокруг ядерной программы Тегерана", — сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Более того, по мнению парламентария, заключение дополнительных соглашений или создание иных механизмов может отрицательно повлиять на выполнение уже достигнутых договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"И весьма негативным сигналом является то, что Вашингтон активно продвигает, если не сказать продавливает, свою линию на пересмотр "иранской сделки" на европейских площадках. Повторюсь, это может подорвать реализацию СВПД, а также осложнить в целом ситуацию в сфере атомной безопасности и разоружения", — заключил он.