"Дух союзничества": литовские военные подрались на учениях в Германии

ВИЛЬНЮС, 23 янв — РИА Новости. Литовские военнослужащие-ополченцы устроили на учениях Allied Spirit VIII ("Дух союзничества — 8") драку, в результате которой один из пострадавших попал в университетскую больницу Регенсбурга, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны балтийской республики.
Расследованием инцидента занялась военная полиция США и Литвы. Командиру соответствующего соединения Сил ополчения приказано прибыть на место происшествия и провести служебную проверку.
Предполагается, что на время расследования участников драки и командира подразделения отзовут с учений. Также будет решаться вопрос об их увольнении. Когда состояние здоровья пострадавшего улучшится, его перевезут в Литву для дальнейшего лечения.
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