"Дух союзничества": литовские военные подрались на учениях в Германии

ВИЛЬНЮС, 23 янв — РИА Новости. Литовские военнослужащие-ополченцы устроили на учениях Allied Spirit VIII ("Дух союзничества — 8") драку, в результате которой один из пострадавших попал в университетскую больницу Регенсбурга, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны балтийской республики.

Потасовка между двумя военнослужащими Сил ополчения Литвы произошла 21 января на американской военной базе в Хоэнфельсе (Германия).

Расследованием инцидента занялась военная полиция США и Литвы. Командиру соответствующего соединения Сил ополчения приказано прибыть на место происшествия и провести служебную проверку.

Предполагается, что на время расследования участников драки и командира подразделения отзовут с учений. Также будет решаться вопрос об их увольнении. Когда состояние здоровья пострадавшего улучшится, его перевезут в Литву для дальнейшего лечения.

Контингент Сил ополчения Литвы в составе более чем 30 человек участвует в международных учениях Allied Spirit VIII, которые проводятся в Германии с 15 января по 5 февраля. Всего за это время тренировку пройдут более четырех тысяч военнослужащих из десяти стран: Албании, Великобритании, Дании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Румынии, США и Чехии.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>