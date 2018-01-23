В Лондоне ликвидировали утечку газа, из-за которой эвакуировали гостиницу

ЛОНДОН, 23 янв — РИА Новости. Утечка газа в лондонском Вест-Энде ликвидирована, специалисты проводят проверку безопасности в зданиях неподалеку от Трафальгарской площади, сообщает во вторник британская служба газоснабжения Cadent.

"Мы починили место утечки на Craven Street и в настоящее время проводим необходимую проверку безопасности в зданиях", — говорится в сообщении компании.

Предполагается, что вокзал Чаринг-Кросс, который закрыли из соображений безопасности, скоро возобновит работу.

Ранее сообщалось, что сотрудники Cadent эвакуировали почти 1,5 тысячи человек из ночного клуба и гостиницы из-за утечки газа в центральном районе британской столицы Вестминстер.