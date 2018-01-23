В ПАСЕ началось голосование по выборам нового комиссара по правам человека

СТРАСБУРГ, 23 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. В ПАСЕ началось голосование по кандидатуре на пост комиссара Совета Европы по правам человека.

Открывая второй день работы зимней сессии, глава ПАСЕ Микеле Николетти сообщил, что "голосование пройдёт за столом председателя". " В 17.00 (местное время) будет объявлено о закрытии голосования и начале подсчёта голосов", — добавил он.

После выбора четырёх парламентариев, ответственных за подсчёт голосов, Николетти объявил голосование открытым.

Комиссар Совета Европы по правам человека — независимое должностное лицо в рамках Совета Европы, задача которого — способствовать образованию в области прав человека, вниманию к правам человека и их соблюдению в странах Совета. Избирается Ассамблеей сроком на шесть лет.

В этом году на пост комиссара претендует три человека: словенский комиссар по предотвращению коррупции Горан Клеменчич (Goran Klemenčič), юрист, политик, член социалистической партии от Франции Пьер-Ив ле Борн (Pierre-Yves le Borgn) и бывший специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович от Боснии и Герцеговины (Dunja Mijatović).

По данным РИА Новости, парламентарии склоняются к кандидатуре французского парламентария, хотя и отмечают, что назначение на этот пост женщины стало бы серьёзным прорывом в вопросе гендерного равенства.

Полномочия нынешнего комиссара по правам человек Нильса Муйжниекса истекут 1 апреля.

Российская сторона в этом году в работе сессии участия не принимает.