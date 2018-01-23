В ПАСЕ началось голосование по выборам нового комиссара по правам человека

СТРАСБУРГ, 23 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. В ПАСЕ началось голосование по кандидатуре на пост комиссара Совета Европы по правам человека.
После выбора четырёх парламентариев, ответственных за подсчёт голосов, Николетти объявил голосование открытым.
Комиссар Совета Европы по правам человека — независимое должностное лицо в рамках Совета Европы, задача которого — способствовать образованию в области прав человека, вниманию к правам человека и их соблюдению в странах Совета. Избирается Ассамблеей сроком на шесть лет.
По данным РИА Новости, парламентарии склоняются к кандидатуре французского парламентария, хотя и отмечают, что назначение на этот пост женщины стало бы серьёзным прорывом в вопросе гендерного равенства.
Полномочия нынешнего комиссара по правам человек Нильса Муйжниекса истекут 1 апреля.
Российская сторона в этом году в работе сессии участия не принимает.