В Израиле закроют радиоэфир для певца за стих в защиту палестинки

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился закрыть эфир одной из самых популярных радиостанций страны для певца и поэта Йонатана Гефена, который выступил в защиту молодой палестинки, арестованной за рукоприкладство в отношении военного.

В стихотворении, опубликованном в социальной сети Instagram, Гефен назвал Ахед Тамими "красивой девочкой 17 лет", сравнив ее с Жанной д'Арк и героинями еврейского народа — Анной Франк и Ханной Сенеш, убитых нацистами в годы Второй мировой войны.

"Министр обороны Авигдор Либерман дал указание прекратить на радиостанции "Галей ЦАХАЛ" трансляцию песен Йонатана Гефена, а также не выводить его в эфир", — сообщила пресс-служба Либермана.

Одна из самых рейтинговых радиостанций Израиля "Галей ЦАХАЛ" находится в ведении министерства обороны.

"Государство Израиль не должно предоставлять трибуну человеку, который сравнивает девочку, погибшую в Холокосте, и героиню, боровшуюся с нацистами, с хулиганкой Ахед Тамими, атаковавшей солдата", — сказал министр.

Для соотечественников Тамими стала символом нынешней волны протестов, спровоцированных решением США признать Иерусалим столицей Израиля, вопреки претензиям палестинцев на восточную часть города.

На широко растиражированном видео Тамими кричит на офицера, дает ему пощечину и пинает в ногу. Тот воздерживается от ответных действий. Спустя несколько дней девушка была арестована и сейчас вместе с матерью дожидается под стражей окончания суда.