Россия открыта к диалогу с США по урегулированию вокруг КНДР, заявил Рябков

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Москва открыта к диалогу с США по урегулированию вокруг КНДР как на двусторонней основе, так и на международных площадках, но пока информации о том, когда и где такие консультации могут пройти, нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн получил приглашение посетить Москву. При этом в понедельник заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов принял посла США в РФ Джона Хантсмана и обсудил с ним перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

"Разумеется, мы открыты к диалогу с США по этому вопросу как на двусторонней основе, так и на соответствующих профильных международных площадках. Но пока никаких сообщений о возможном достижении взаимопонимания (о том), когда и где такой контакт просматривается, у меня нет", — сказал Рябков.