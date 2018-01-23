МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что не знает, были ли "какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам".

"Есть ключевая конвенция 1907 года, Гаагская конвенция, 53-я статья, где написано, что оружие должно возвращаться после установления мира <…> Мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу либо политическую, либо юридическую позицию", — сказал он.

В начале января Владимир Путин заявил о готовности передать Киеву военную технику из Крыма и отметил, что ее состояние можно охарактеризовать как "плачевное". Украинский премьер Владимир Гройсман в ответ предложил вернуть полуостров в состав страны.

Политическое хамство

Как считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, отказ украинских властей от возвращения оставшейся в Крыму военной техники демонстрирует нежелание Киева сотрудничать с Россией

"Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", — написал сенатор на своей странице в Facebook, отметив, что иной реакции в Москве "и не ждали".

Другой сенатор, Сергей Цеков, также заявил, что украинские власти настроены на обострение отношений с Россией.

"Я замечу, что не одно заявление сделали по поводу этого предложения политики Украины. Гройсман отвечал, что Украина готова принять технику вместе с Крымом, Климкин включился. Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Не сегодня, так завтра", — пояснил Цеков.

По его мнению, все высказывания украинских представителей свидетельствуют о настрое "рвать связи" с Россией.

"Но рано или поздно отношения обеих стран будут улучшаться, возможно, не при этом руководстве, но "при следующих однозначно", — добавил сенатор.

"России чужого не надо"

Нынешние киевские власти уже несколько лет назад вывезли все, что "имело смысл забрать", считает политолог Александр Дудчак.

"А если бы начали забирать сейчас, случился бы казус. Они буквально на днях в очередной раз назвали Россию "страной-агрессором" — и теперь будут оттуда вывозить военную технику?", — добавил он.

По его словам, Украину устраивало, что можно говорить, что "у них что-то отобрали".

"Но когда вопрос переходит в практическую плоскость, это часто ставит Киев в тупик. <…> Сейчас украинское руководство само не знает, чего хочет, не знает, как формулировать свои требования и пожелания", — заключил Дудчак.

Как считает бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, Украина не знает, что делать с техникой, оставшейся в Крыму, а России чужого не надо.

"Техника изначально была устаревшей. Для того, чтобы перебазировать ее на Украину, ремонтировать и затем эксплуатировать, нужны подготовленные кадры и материальные средства. Их нет", — сказал он.

По его мнению, если Россия поможет доставить украинское военное имущество к месту назначения, оно, "скорее всего, пойдет на металлолом, но деньги от утилизации опять разгребут местные олигархи".

В свою очередь, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что истинная причина отказа Украины от предложения России — нежелание представить свою военную технику в невыгодном свете. По его словам, это неизбежно бы произошло при ее транспортировке на Украину.