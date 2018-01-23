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В мире

Песков назвал предложение Путина Киеву по технике из Крыма официальным

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (262)
14:5323.01.2018
(обновлено: 15:33 23.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоенные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму. Архивное фотоВоенные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что не знает, были ли "какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам".

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Джабаров предположил, почему Киев не забирает технику из Крыма
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что вопрос возвращения военной техники из Крыма с Москвой не обсуждался. По его словам, Киев не получал какого-либо официального предложения.

"Есть ключевая конвенция 1907 года, Гаагская конвенция, 53-я статья, где написано, что оружие должно возвращаться после установления мира <…> Мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу либо политическую, либо юридическую позицию", — сказал он.

В начале января Владимир Путин заявил о готовности передать Киеву военную технику из Крыма и отметил, что ее состояние можно охарактеризовать как "плачевное". Украинский премьер Владимир Гройсман в ответ предложил вернуть полуостров в состав страны.

Политическое хамство

Военная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кремль призвал Киев дать четкий ответ по военной технике в Крыму
Как считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, отказ украинских властей от возвращения оставшейся в Крыму военной техники демонстрирует нежелание Киева сотрудничать с Россией

"Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", — написал сенатор на своей странице в Facebook, отметив, что иной реакции в Москве "и не ждали".

Другой сенатор, Сергей Цеков, также заявил, что украинские власти настроены на обострение отношений с Россией.

"Я замечу, что не одно заявление сделали по поводу этого предложения политики Украины. Гройсман отвечал, что Украина готова принять технику вместе с Крымом, Климкин включился. Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Не сегодня, так завтра", — пояснил Цеков.

По его мнению, все высказывания украинских представителей свидетельствуют о настрое "рвать связи" с Россией.

"Но рано или поздно отношения обеих стран будут улучшаться, возможно, не при этом руководстве, но "при следующих однозначно", — добавил сенатор.

"России чужого не надо"

Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ще не вмерли. Что происходит с украинскими кораблями в Крыму
Нынешние киевские власти уже несколько лет назад вывезли все, что "имело смысл забрать", считает политолог Александр Дудчак.

"А если бы начали забирать сейчас, случился бы казус. Они буквально на днях в очередной раз назвали Россию "страной-агрессором" — и теперь будут оттуда вывозить военную технику?", — добавил он.

По его словам, Украину устраивало, что можно говорить, что "у них что-то отобрали".

"Но когда вопрос переходит в практическую плоскость, это часто ставит Киев в тупик. <…> Сейчас украинское руководство само не знает, чего хочет, не знает, как формулировать свои требования и пожелания", — заключил Дудчак.

Как считает бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, Украина не знает, что делать с техникой, оставшейся в Крыму, а России чужого не надо.

Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Украина ищет причину, чтобы не забирать свою "боевую мощь" из Крыма
"Техника изначально была устаревшей. Для того, чтобы перебазировать ее на Украину, ремонтировать и затем эксплуатировать, нужны подготовленные кадры и материальные средства. Их нет", — сказал он.

По его мнению, если Россия поможет доставить украинское военное имущество к месту назначения, оно, "скорее всего, пойдет на металлолом, но деньги от утилизации опять разгребут местные олигархи".

В свою очередь, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что истинная причина отказа Украины от предложения России — нежелание представить свою военную технику в невыгодном свете. По его словам, это неизбежно бы произошло при ее транспортировке на Украину.

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
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vvvias
Бред какой-то.
Не хотят платить за хранение - не надо.
Стоимость оплаты за хранение уже превышает стоимости этого богатства.
Либо порезать на металлолом, либо отбуксировать к границам Украины и затопить. Желательно на фарватере.
Наверное все-же лучше затопить. Пусть сами разбираются с этим.
15:56
23.01.2018
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Сергей Бачинский
Сколько можно повторять ,,узколобым", что с 1783 года Крым - российский. Предложение забрать из Крыма свой металлолом,- не первое со стороны РФ. Если официальный Киев не желает принимать свою технику, то ему надо напомнить о бесперебойной и качественной работе доменных печей в России (нам тоже нужен металл). И больше не надо сюсюканий с националистами... .
15:21
23.01.2018
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