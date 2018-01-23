МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что не знает, были ли "какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам".
"Есть ключевая конвенция 1907 года, Гаагская конвенция, 53-я статья, где написано, что оружие должно возвращаться после установления мира <…> Мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу либо политическую, либо юридическую позицию", — сказал он.
В начале января Владимир Путин заявил о готовности передать Киеву военную технику из Крыма и отметил, что ее состояние можно охарактеризовать как "плачевное". Украинский премьер Владимир Гройсман в ответ предложил вернуть полуостров в состав страны.
Политическое хамство
"Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", — написал сенатор на своей странице в Facebook, отметив, что иной реакции в Москве "и не ждали".
Другой сенатор, Сергей Цеков, также заявил, что украинские власти настроены на обострение отношений с Россией.
"Я замечу, что не одно заявление сделали по поводу этого предложения политики Украины. Гройсман отвечал, что Украина готова принять технику вместе с Крымом, Климкин включился. Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Не сегодня, так завтра", — пояснил Цеков.
По его мнению, все высказывания украинских представителей свидетельствуют о настрое "рвать связи" с Россией.
"Но рано или поздно отношения обеих стран будут улучшаться, возможно, не при этом руководстве, но "при следующих однозначно", — добавил сенатор.
"России чужого не надо"
"А если бы начали забирать сейчас, случился бы казус. Они буквально на днях в очередной раз назвали Россию "страной-агрессором" — и теперь будут оттуда вывозить военную технику?", — добавил он.
По его словам, Украину устраивало, что можно говорить, что "у них что-то отобрали".
"Но когда вопрос переходит в практическую плоскость, это часто ставит Киев в тупик. <…> Сейчас украинское руководство само не знает, чего хочет, не знает, как формулировать свои требования и пожелания", — заключил Дудчак.
Как считает бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, Украина не знает, что делать с техникой, оставшейся в Крыму, а России чужого не надо.
По его мнению, если Россия поможет доставить украинское военное имущество к месту назначения, оно, "скорее всего, пойдет на металлолом, но деньги от утилизации опять разгребут местные олигархи".
В свою очередь, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что истинная причина отказа Украины от предложения России — нежелание представить свою военную технику в невыгодном свете. По его словам, это неизбежно бы произошло при ее транспортировке на Украину.