Джабаров предположил, почему Киев не забирает технику из Крыма

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинская военная техника, оставшаяся в Крыму, превратилась практически в металлолом, этим объясняется нежелание Киева ее забрать, Украина также опасается, что забрав технику, закроет для себя вопрос принадлежности полуострова, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил ранее, что Киев не получал от РФ официальных предложений по возвращению вооружения из Крыма.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и находятся в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

"По сути, вся военная техника и вооружение, что у Украины остались в Крыму, являются грудой металлолома. Возможно, ее можно было бы восстановить, но на это требуются средства и желание, а ни того, ни другого у Украины нет", — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Украина опасается того, что, забрав военную технику из Крыма, она тем самым закроет для себя вопрос принадлежности полуострова и признает его российским.

"Но это все несолидные игры. Этот вопрос уже давно, почти четыре года назад, решён на референдуме, когда население Крыма решило исправить историческую ошибку (генсека ЦК КПСС Никиты) Хрущева, безответственно передавшего республику Украине", — заявил Джабаров.