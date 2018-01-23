Эксперты предположили, что Киев может сделать с военной техникой из Крыма

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украина не знает, что делать с военной техникой, оставшейся в Крыму, скорее всего, она пойдет на металлолом, а деньги от утилизации присвоят местные олигархи, считают опрошенные РИА Новости во вторник эксперты.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не получал от РФ официальных предложений по возвращению вооружения из Крыма.
БТР — карателям, деньги — олигархам
По его мнению, если Россия поможет доставить украинское военное имущество, в частности, корабли, к месту назначения, оно, "скорее всего, пойдет на металлолом, но деньги от утилизации опять разгребут местные олигархи".
Адмирал при этом уточнил, что украинские корабли в Крыму в 2014 году перешли под юрисдикцию Республики Крым и на них был поднят Андреевский флаг.
"Подводную лодку "Запорожье" я бы погрузил на железнодорожные платформы как негабаритный груз и доставил в Киев для установки в качестве памятника несостоявшемуся украинскому флоту", — добавил российский адмирал.
Удар по имиджу
"По сути, все оставшееся на полуострове украинское военное имущество представляет из себя откровенный металлолом, поэтому позиция Украины вполне понятна. Над ней бы смеялись ведущие мировые СМИ и собственное население. Это был бы удар по имиджу и престижу украинских вооруженных сил, которые и так неблестяще себя показывают", — сказал эксперт.
Собеседник агентства отметил, что заявления главы МИД Украины Павла Климкина, мотивировавшего нежелание Киева вернуть свою военную технику непримиримой позицией по статусу Крыма, являются надуманными и призваны отвлечь внимание украинской общественности от истинных причин отказа от предложения Москвы.
В начале января президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ предложил российскому президенту вернуть полуостров в состав Украины.