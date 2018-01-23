Угроза терактов во Франции остается высокой, заявил прокурор Парижа

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Угроза террористических актов во Франции остается высокой, заявил в эфире радиостанции RTL прокурор Парижа Франсуа Молен.

"Нет, я точно не скажу, что угроза уменьшилась. Я считаю, что угроза терактов остается на высоком уровне", — сказал Молен.

При этом он отметил, что угроза терактов в стране "изменила облик" и исходит изнутри, теперь угрозу представляют люди, которые не были знакомы спецслужбам.

Во вторник радиостанция также обнародовала отчет Центра анализа терроризма (CAT), из которого следует, что в 2017 году число попыток совершения терактов в Европе увеличилось по сравнению с 2016 годом. Также сообщается, что в 2017 году было совершенно 15 терактов, а в 2016 году — 14.

"На территории Европы Франция — страна, на которую направлен основной удар исламистского терроризма (50% инцидентов)", — отмечается в отчете.