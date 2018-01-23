В Италии арестовали 45 членов одного из кланов неаполитанской "Каморры"

РИМ, 23 янв — РИА Новости. Итальянские правоохранители во вторник арестовали 45 членов одного из кланов неаполитанской мафии "Каморра", сообщают местные СМИ.
В ходе расследования удалось выяснить, каким образом находящиеся в тюрьме главари группировки продолжали ей управлять через переписку с доверенными лицами.
Следователи заявили, что также сумели выявить верхушку криминального клана, в которую входила известная "вдова Каморры" Анна Мацца, скончавшаяся несколько лет назад.
"Каморра" получила всемирную известность благодаря роману-репортажу Роберто Савиано "Гоморра", за который боссы неаполитанской мафии приговорили писателя к смерти. Основными источниками дохода организации являются торговля наркотиками и утилизация отходов.