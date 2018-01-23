В США задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в штаб-квартире CNN

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В американском штате Мичиган задержан мужчина, угрожавший устроить стрельбу в штаб-квартире CNN в Атланте и убить сотрудников телеканала, который, по его словам, распространяет "фейковые новости", сообщает CNN.

Предполагаемого злоумышленника власти задержали еще на прошлой неделе, однако СМИ сообщили об этом только в понедельник по местному времени (в ночь на вторник мск). Как следует из документов суда, Брэндон Гриземер 9-10 января более 20 раз звонил на телеканал и несколько раз угрожал его сотрудникам, а также уничижительно высказывался в адрес евреев и афроамериканцев. Во время одного из звонков он назвал телеканал "фейковыми новостями" и заявил, что "едет, чтобы пристрелить всех" сотрудников.

В пятницу Гриземер предстал перед судом, ему были предъявлены обвинения в передаче сообщений между штатами с целью вымогательства и угрозы нанесения травм. Мужчина был отпущен под залог в размере 10 тысяч долларов. Если его признают виновным, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Телеканал заявил, что находится в контакте с местными и федеральными правоохранительными органами по этому делу. Предприняты "все необходимые меры для обеспечения защиты и безопасности" сотрудников, отмечает CNN.