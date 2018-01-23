В МИД отметили опасность действий США и Европы по ядерной сделке с Ираном

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Инициатива США и "евротройки" о создании рабочей группы по сделке с Ираном не приведет к позитивному развитию событий вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь с визитом в Лондоне.

"Мы видели сообщения об этом. Ранее с нашей стороны уже говорилось о том, что тема возможной "доработки" СВПД в том виде как она сейчас позиционируется Вашингтоном, приобретает явную направленность на то, чтобы подорвать договоренность, осложнить ее дальнейшую реализацию", — заявил Рябков.

"Мы не считаем, что какие бы то ни было договоренности и понимание, которые могут быть достигнуты в этом формате, без привлечения Ирана и других участников СВПД, будут иметь значение с точки зрения сохранения нами позиции в пользу полного выполнения соглашения без каких-бы то ни было корректировок", — добавил замглавы МИД РФ.

Он отметил, что в Москве "не ожидают позитивного развития (событий) вследствие подобного рода решений и возможных договоренностей".

"Но, конечно, будем за этим следить, хотя сами понимаете, что на нашу позицию, на наш подход к СВПД и важности обеспечения его нормального выполнения в нынешнем виде эти "игры" США с их европейскими союзниками влияния не окажут", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Подробнее о ядерной программе Ирана читайте в справке РИА Новости >>