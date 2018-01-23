В Госдуме рассчитывают на открытый и конструктивный диалог с ПАСЕ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Микеле Николетти с избранием на должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что в ГД рассчитывают на открытый и конструктивный диалог.

"Поздравляю Вас с избранием на ответственный пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы. Рассчитываем на открытый, честный и конструктивный диалог. Основываясь на взаимном уважении наших интересов, мы сможем многое изменить к лучшему", — говорится в поздравлении Володина, опубликованном на сайте Госдумы.

ПАСЕ в понедельник утвердила нового председателя — итальянца Микеле Николетти.