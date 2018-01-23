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В мире

Сенатор отреагировал на отказ Киева забрать военную технику из Крыма

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (253)
09:5223.01.2018
(обновлено: 11:12 23.01.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСергей Цеков. Архивное фотоСергей Цеков. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинские власти настроены на обострение отношений с Россией. Такое мнение в разговоре с RT выразил член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков.

Сенатор прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал трюком предложение президента России Владимира Путина вернуть военную технику из Крыма украинской стороне.

"Я замечу, что не одно заявление сделали по поводу этого предложения политики Украины. Гройсман отвечал, что Украина готова принять технику вместе с Крымом, Климкин включился. Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Не сегодня, так завтра", — пояснил Цеков.

Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Украина отклонила предложение России о возвращении техники из Крыма‍
По его мнению, все высказывания представителей Украины свидетельствуют о том, что они настроены "рвать связи" с Россией. Но рано или поздно отношения обеих стран будут улучшаться, возможно, не при этом руководстве, но "при следующих однозначно", добавил сенатор.

В начале января Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма. Премьер Украины Владимир Гройсман в ответ предложил российскому президенту вернуть полуостров в состав Украины. Павел Климкин назвал предложение Москвы трюком и заявил, что официальных нот с предложением возвращения военной техники Киев не получал.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Наивный сенатор... А то не знает хохляцкие уловки: вместо возврата рухляди они просто хотят море-море денег. Ну типа сгниёт ржавый катер, а свидомые побегут в суды, что Россия сгубила их авианосец последнего поколения ))
10:00
23.01.2018
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egoritch13
Нужно получить официальный отказ, а не болтовню хохло-мутонов, тогда взять и продать Китаю это барахло на металлолом. А то ещё деньги тратить на поддержание "на плаву" этих старых посудин!
10:16
23.01.2018
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