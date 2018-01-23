Военный эксперт рассказал, зачем Лондону заявления о "враждебной России"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Заявления главы генштаба вооруженных сил Великобритании о возможном внезапном нападении России сделаны для того, чтобы обосновать увеличение финансирования британского военного ведомства, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и таким способом, которого никто не ожидает. По мнению Картера, возможные "враждебные действия" России могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе, а также на подрыв доверия к НАТО.

"Все эти заявления преследуют единственную цель: дайте денег, чтобы мы и дальше могли вкусно кушать, сладко спать и развивать свои карьеры, предприятия ВПК под предлогом "жуткой" угрозы со стороны России. А Россия не нападет уже много лет", — заявил во вторник РИА Новости Мураховский.

По его словам, некоторые страны-члены НАТО и западные государства "страдают своими традиционными надуманными страхами".

"Одни традиционно ищут подводные лодки в своих территориальных водах, другие традиционно заявляют, что Россия обязательно будет действовать через Сувалский коридор, другие традиционно в Прибалтике говорят, что их завтра завоюет Россия, то после учений Запад-2013, то после учений Запад-2017, и так далее", — отметил эксперт.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что группировка НАТО у границ России за 10 лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз. В РФ неоднократно заявляли, что будут адекватно реагировать на наращивание военной инфраструктуры НАТО.