В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,4

© Flickr / Matt Katzenberger На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Папуа — Новой Гвинее у северо-западного побережья острова Бугенвиль, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 5.59 по времени UTC (8.59 мск) в 98 километрах к северо-западу от города Арава. Очаг землетрясения залегал на глубине 152 километра.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.