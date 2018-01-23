Эксперт оценил влияние новой оборонной стратегии США на отношения с Китаем

ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Новая оборонная стратегия США в краткосрочной перспективе не окажет значительного влияния на двусторонние отношения с Китаем, считает китайский военный эксперт, комментатор Центрального телевидения Китая Сун Сяоцзюнь.

Новая оборонная стратегия США была опубликована в пятницу. В ней говорится, что долговременные стратегические соперничества с Россией и Китаем являются принципиальным приоритетом для Пентагона, требующим постоянного наращивания инвестиций. Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя стратегию, заявил, что соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания США в соответствии с новой оборонной стратегией.

"В плоскости общественного мнения новая стратегия США может вызвать определенную словесную войну, на практике же влияние этой стратегии (на китайско-американские отношение – ред.) в краткосрочной перспективе будет небольшим, потому что восстановление военной подготовки США требует времени. Вместе с тем, одобрит ли парламент страны 700-миллиардный военный бюджет, все еще остается вопросом", — сказал РИА Новости эксперт.

По мнению китайского аналитика, новая оборонная стратегия США может обострить факторы нестабильности в регионе. "Такая стратегия может обострить факторы нестабильности в регионе и борьбу между различными силами", — сказал эксперт.

"Обнародовавший документ министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что обороноспособность американских войск снизилась из-за борьбы с терроризмом и сокращения финансирования, в том время как в последние годы Россия сравнительно быстрыми темпами наращивает свою военную мощь. Это основной фон этого документа. Вместе с тем, в США идет ожесточенная межпартийная борьба за финансирование, что может повлиять на дальнейшее восстановление боеготовности армии, и опубликование доклада за день до закрытия работы правительства было своего рода внутренним сигналом", — добавил он.

Тем временем МИД КНР заявил, что обнародованная "Национальная оборонная стратегия США" отражает ментальность холодной войны и преднамеренно искажает факты о дипломатической и оборонной политике Китая. Министерство обороны Китая также прокомментировало соответствующий документ, заявив, что он изобилует ложными и абсурдными суждениями, которые отражают мышление холодной войны.