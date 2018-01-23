Организация американских государств признала итоги выборов в Гондурасе

МЕХИКО, 23 янв – РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) признала в понедельник итоги выборов президента Гондураса и победу Хуана Орландо Эрнандеса, ставшего главой государства второй раз подряд.

Выборы прошли 26 ноября, после них оппозиция организовала мощные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки. Всего погибли, по последним данным, 30 человек. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. Генсек ОАГ Луис Альмагро также призывал ко второму туру, не предусмотренному законодательством Гондураса.

"Генеральный секретариат ОАГ демонстрирует свою твердую приверженность работать в будущем с избранными властями Гондураса на трех уровнях – исполнительном, законодательном и муниципальном – в рамках действующих соглашений о сотрудничестве, для укрепления государственных институтов и реформы избирательной системы, что позволит обеспечить демократическое, справедливое и солидарное сосуществование (разных политических сил)", — говорится в заявлении ОАГ.

В минувшие выходные в Гондурасе вспыхнула вторая волна протестов против переизбрания Эрнандеса. Был убит один человек, несколько получили ранения и порядка сотни были задержаны.