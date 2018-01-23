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Исследование: дискуссии о России в соцсетях радикализуют с фейковых страниц

05:1023.01.2018
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© Fotolia / fantom_rdНоутбук. Архивное фотоНоутбук. Архивное фото
© Fotolia / fantom_rd

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Независимый общественный мониторинг центра "Безопасность 2.0" по итогам 2017 года зафиксировал массовое использование фейковых страниц для обострения общественных и геополитических дискуссий о России в соцсетях, а также рост интереса к покупке-продаже оружия и наркотиков на черном виртуальном рынке в отдельных регионах страны, сообщили РИА Новости авторы исследования.

Мониторинговый центр "Безопасность 2.0" действует при поддержке комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей и отслеживает процессы, влияющие на безопасность граждан РФ, в том числе информационную.

Обострение дискуссий

"Мониторинговый центр "Безопасность 2.0" фиксирует массовое использование злоумышленниками страниц несуществующих граждан (так называемые боты и (или) фейки) для обострения политических и общественных дискуссий, в том числе и на страницах реальных лидеров общественного мнения, с помощью открытых оскорблений, угроз и иных манипуляций в сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram", — говорится в информационной справке, поступившей в РИА Новости.

Страница социальной сети Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Уточняется, что радикализация общественных дискуссий в информационном поле в особенности касается тем, связанных "с отстаиванием государственных интересов РФ". Общественники отмечают, что количество подобных страниц "измеряется десятками тысяч", при этом страны происхождения варьируются, зачастую данная информация "целенаправленно фальсифицируется создателями".

"Очевидно, что теневые технологи, влияющие на мировые информационные процессы, осознанно стремятся к подкреплению любых государственных или дипломатических противостояний соответствующими общественными конфликтами. Со своей стороны, мы уверены в том, что гражданские институты должны стремиться в любых условиях способствовать сохранению мира и гармоничных отношений между людьми разных стран и континентов, вне зависимости от политической коньюнктуры", — прокомментировала данные исследования руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0", председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ситуация в Dark Net

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : AgnosticPreachersKid
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Общественники также считают, что необходимо развитие механизмов общественного и правового контроля в так называемой сети Dark Net.

"Эксперты центра "Безопасность 2.0" сообщают о росте популярности сделок с покупкой-продажей оружия и наркотических средств в соответствующем сегменте, на черном виртуальном рынке также предлагаются хакерские услуги и иные противоправные формы активности. Особенной популярностью Dark Net пользуется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области", — говорится в исследовании.

Также на территории всех федеральных округов для противозаконных сделок, связанных с покупкой оружия или наркотиков, "все большую популярность приобретают анонимные коммуникации в мессенджерах (в основном, Telegram, WhatsApp)", отмечают в мониторинговом центре.

Интернет-вербовка

Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
© Kacper Pempel/Illustration/File Photo
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Тема вербовки экстремистов сторонниками ИГ* и других запрещённых на территории РФ псевдоисламских организаций также остается актуальной, заявляют общественники.

"Одним из самых сложных для общественного наблюдения и нейтрализации трендов остается проблема вербовки экстремистов в местах лишения свободы как в реальном, так и в виртуальном пространстве (имеются в виду случаи несанкционированного доступа заключенных к сети интернет и общение в соответствующих сообществах). Мониторинговый центр выявил наиболее активные сообщества с подобной тематикой в следующих регионах: Магаданская область, республика Мордовия и Карелия, Хабаровский край", — говорится в справке, поступившей в РИА Новости.

Популярность криптовалют

Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Авторы исследования по итогам 2017 года отмечают и "скачкообразный рост популярности темы криптовалют и майнинга": выявлено большое количество новых лидеров общественного мнения в данной тематике и профильных интернет-сообществ. При этом в различных регионах, как в Центральном федеральном округе, так и за его пределами, "зафиксированы попытки мошенничества с криптовалютами, в том числе и в социальных сетях".

Просвещение и контроль

Советник президента США Стивен Бэннон. Февраль 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
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Общественники полагают, что одним из актуальных сегодня является вопрос дополнительной подготовки и просвещения в сфере информационной безопасности, особенно это касается представителей органов государственной власти и работников системы образования. Эксперты также отмечают, что уже к ноябрю 2017 года наблюдалось кратное снижение (более, чем в 10 раз) совокупной аудитории групп, посвященных подростковым суицидам, что говорит об эффективной превентивной работе "общественного и журналистского контроля".

Также эксперты отмечают случаи "использования виртуальных игр для коммуникации между преступниками накануне совершения злодеяний" или запрещенных сделок и полагают, что сегодня наблюдается "недостаток комплексного государственного мониторинга темы безопасности физического и ментального здоровья в контексте развития технологий".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Малоросс
Мониторить - это правильно.
Как насчет прополки, химиотерапии и уничтожения рассадников сорняка?
06:48
23.01.2018
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Илья Штефан
Именно соцсеть отражает реальное положение дел в стране, а не фейковые отчёты Правительства
05:50
23.01.2018
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