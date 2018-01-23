Исследование: дискуссии о России в соцсетях радикализуют с фейковых страниц

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Независимый общественный мониторинг центра "Безопасность 2.0" по итогам 2017 года зафиксировал массовое использование фейковых страниц для обострения общественных и геополитических дискуссий о России в соцсетях, а также рост интереса к покупке-продаже оружия и наркотиков на черном виртуальном рынке в отдельных регионах страны, сообщили РИА Новости авторы исследования.
Мониторинговый центр "Безопасность 2.0" действует при поддержке комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей и отслеживает процессы, влияющие на безопасность граждан РФ, в том числе информационную.
Обострение дискуссий
"Мониторинговый центр "Безопасность 2.0" фиксирует массовое использование злоумышленниками страниц несуществующих граждан (так называемые боты и (или) фейки) для обострения политических и общественных дискуссий, в том числе и на страницах реальных лидеров общественного мнения, с помощью открытых оскорблений, угроз и иных манипуляций в сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram", — говорится в информационной справке, поступившей в РИА Новости.
"Очевидно, что теневые технологи, влияющие на мировые информационные процессы, осознанно стремятся к подкреплению любых государственных или дипломатических противостояний соответствующими общественными конфликтами. Со своей стороны, мы уверены в том, что гражданские институты должны стремиться в любых условиях способствовать сохранению мира и гармоничных отношений между людьми разных стран и континентов, вне зависимости от политической коньюнктуры", — прокомментировала данные исследования руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0", председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Ситуация в Dark Net
"Эксперты центра "Безопасность 2.0" сообщают о росте популярности сделок с покупкой-продажей оружия и наркотических средств в соответствующем сегменте, на черном виртуальном рынке также предлагаются хакерские услуги и иные противоправные формы активности. Особенной популярностью Dark Net пользуется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области", — говорится в исследовании.
Также на территории всех федеральных округов для противозаконных сделок, связанных с покупкой оружия или наркотиков, "все большую популярность приобретают анонимные коммуникации в мессенджерах (в основном, Telegram, WhatsApp)", отмечают в мониторинговом центре.
Интернет-вербовка
"Одним из самых сложных для общественного наблюдения и нейтрализации трендов остается проблема вербовки экстремистов в местах лишения свободы как в реальном, так и в виртуальном пространстве (имеются в виду случаи несанкционированного доступа заключенных к сети интернет и общение в соответствующих сообществах). Мониторинговый центр выявил наиболее активные сообщества с подобной тематикой в следующих регионах: Магаданская область, республика Мордовия и Карелия, Хабаровский край", — говорится в справке, поступившей в РИА Новости.
Популярность криптовалют
Просвещение и контроль
Также эксперты отмечают случаи "использования виртуальных игр для коммуникации между преступниками накануне совершения злодеяний" или запрещенных сделок и полагают, что сегодня наблюдается "недостаток комплексного государственного мониторинга темы безопасности физического и ментального здоровья в контексте развития технологий".
*Террористическая организация, запрещенная в России.