Глава МИД Словении уверен, что его страна признает Палестину государством

БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Словения признает государство Палестину, вопрос будет решаться парламентом страны весной текущего года, заявил министр иностранных дел республики Карл Эрьявец.

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в понедельник перед встречей с главами МИД стран-членов ЕС в Брюсселе призвал Евросоюз поскорее признать палестинское государство, чтобы подвигнуть палестинцев продолжать мирно ожидать урегулирования ближневосточной проблемы.

"Словения самостоятельно подойдет к признанию палестинского государства. Парламент республики признание Палестины будет рассматривать на пленарном заседании в марте или апреле", — цитирует агентство STA Эрьявеца.

Ранее, комментируя ожидания от встречи с Аббасом, высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что признание Палестины государством не значится в числе приоритетов в повестке Евросоюза. При этом он отметил, что на заседании "один или два министра" могут поднять этот вопрос, учитывая, что некоторые страны ЕС уже признали Палестину.

Разочаровавшись в перспективах мирных переговоров с Израилем, которые были прерваны несколько лет назад, палестинцы пытаются продвинуться к независимости, обращаясь к международному сообществу и многосторонним институтам за признанием своей государственности. Самым большим их успехом на этом пути стало получение пять лет назад статуса "государства-наблюдателя" при ООН.

Израиль называет такие действия односторонними шагами, которые противоречат взаимным договоренностям и препятствуют переговорному процессу. Он пытается препятствовать им дипломатическими средствами, а когда это не удавалось, не раз вводил санкции против палестинцев.

Палестинцы добиваются урегулирования конфликта с Израилем на традиционной международно-правовой базе, которая предполагает создание палестинского государства в границах 1967 года, включая Восточный Иерусалим.