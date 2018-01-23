Глава МИД Словении уверен, что его страна признает Палестину государством

БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Словения признает государство Палестину, вопрос будет решаться парламентом страны весной текущего года, заявил министр иностранных дел республики Карл Эрьявец.
Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в понедельник перед встречей с главами МИД стран-членов ЕС в Брюсселе призвал Евросоюз поскорее признать палестинское государство, чтобы подвигнуть палестинцев продолжать мирно ожидать урегулирования ближневосточной проблемы.
"Словения самостоятельно подойдет к признанию палестинского государства. Парламент республики признание Палестины будет рассматривать на пленарном заседании в марте или апреле", — цитирует агентство STA Эрьявеца.
Ранее, комментируя ожидания от встречи с Аббасом, высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что признание Палестины государством не значится в числе приоритетов в повестке Евросоюза. При этом он отметил, что на заседании "один или два министра" могут поднять этот вопрос, учитывая, что некоторые страны ЕС уже признали Палестину.
Израиль называет такие действия односторонними шагами, которые противоречат взаимным договоренностям и препятствуют переговорному процессу. Он пытается препятствовать им дипломатическими средствами, а когда это не удавалось, не раз вводил санкции против палестинцев.
Палестинцы добиваются урегулирования конфликта с Израилем на традиционной международно-правовой базе, которая предполагает создание палестинского государства в границах 1967 года, включая Восточный Иерусалим.