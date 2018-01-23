Парламентские выборы в Ливане состоятся 6 мая

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Президент Ливана Мишель Наим Аун в понедельник подписал указ о назначении даты проведения парламентских выборов, сообщает местное издание Naharnet.

По данным издания, выборы назначены на 6 мая 2018 года. Помимо президента страны указ также подписал премьер-министр Саад Харири и министр внутренних дел Ливана Нухад Машнук.

"На этих выборах ливанцы должны сделать правильный выбор, который приведет к избранию тех, кто действительно соответствует их желаниям и надеждам", — заявил Аун.

Как сообщает издание, впервые в истории Ливана выборы будут проведены на основе пропорциональной системы голосования.

Правительство Ливана 14 июня одобрило согласованный по итогам многочисленных консультаций между ведущими политическими партиями Ливана новый проект закона о выборах. При этом была достигнута договоренность о продлении депутатских полномочий нынешнего состава парламента на 11 месяцев. Как отмечает МИД РФ, 16 июня Палата депутатов Ливана большинством голосов утвердила данные решения.

Действующий состав парламента Ливана работает с 2009 года. Выборы должны были состояться в 2013 году, однако депутаты несколько раз продлевали свой мандат из-за политической нестабильности в стране и противоречий по поводу нового избирательного закона.