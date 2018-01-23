СМИ: в Мозамбике семь человек стали жертвами тропического шторма

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Тропический шторм на севере Мозамбика унес жизни семи человек, более 87 тысяч остались без крова, сообщает агентство APA News.

"В дополнение к семи погибшим, тропическая депрессия разрушила дома… и линии электропередачи в провинции Нампула", — приводит агентство слова представителя Института по ликвидации стихийных бедствий Пауло Томаса.

Томас добавил, что власти страны открыли временные укрытия для людей, чьи дома были разрушены. Отмечается, что на восстановление разрушенной инфраструктуры потребуется около десяти миллионов долларов.