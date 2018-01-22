МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во время поездки на Мальдивы на отдых пересек границу законно, заявили в Госпогранслужбе страны.

"Все пересечения границы проходили в строгом соответствии с законодательством, никаких нарушений или льгот в прохождении погранично-таможенного контроля не было", — цитирует УНИАН представителя ведомства. Он добавил, что по закону служба не может раскрывать информацию о пересечении границы третьими лицами.

В Госпогранслужбе также заверили, что Порошенко пересекал границу, используя документы на собственное имя.

Ранее украинские СМИ узнали, что президент страны в начале нынешнего года потратил на отдых на Мальдивах по меньшей мере 500 тысяч долларов. Сообщалось, что Порошенко отдыхал под именем Mr. Petro Incognito, он сам и члены его семьи получили от СБУ документы на чужие имена.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил Порошенко в нарушении правил прохождения границы и заявил, что его необходимо отдать под суд.