Встреча Суркова и Волкера планируется в ближайшее время, заявили в МИД РФ

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Проведение встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера планируется в ближайшие дни, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Действительно, такая встреча планируется в ближайшие дни", — сказал Карасин.

В свою очередь в госдепартаменте США не подтвердили информацию о встрече.

"Встреч или поездок, которые мы могли бы анонсировать, пока нет", — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующий запрос.