МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Встреча глав МИД в "нормандском формате" в рамках мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля, пока не подтверждена, заявил РИА Новости в понедельник источник в МИД РФ.

"В жизни все возможно. Однако пока это (встреча в "нормандском формате" — ред.) не подтверждено. Это просто размышления вслух у (главы МИД Украины Павла — ред.) Климкина. Договариваться надо", — сказал собеседник агентства, комментируя слова главы МИД Украины о том, что переговоры в "нормандском формате" могут пройти в рамках мюнхенской конференции по безопасности.