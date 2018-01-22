Климкин заявил, что готов к новым контактам с Лавровым

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что готов к новым контактам с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, но до Мюнхенской конференции по безопасности в феврале их пока не планируется.

Ранее в понедельник Климкин анонсировал встречу в "нормандском формате" по Донбассу на уровне глав МИД в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля.

"Мы пока не планируем контакт с Лавровым, до Мюнхена. Но если будет нужно, будем, конечно, контактировать", — сказал Климкин на пресс-конференции в понедельник, которую транслировали украинские телеканалы.

В Вене 7 декабря по инициативе украинской стороны состоялась встреча Лаврова и Климкина в двустороннем формате. По ее окончании глава МИД Украины сообщил, что обсудил с российским коллегой вопрос обмена пленными в Донбассе, который в итоге состоялся в конце 2017 года.