Климкин рассказал, сколько соглашений с Россией денонсирует Украина

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Украина по состоянию на конец 2017 года денонсировала 35 различных соглашений с РФ и намерена денонсировать в ближайшее время еще восемь документов, заявил в понедельник глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции.
"Мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные и межведомственные. Если я не ошибаюсь, в ближайшее время будут денонсированы еще восемь. Будем последовательно продолжать эту работу", — заявил Климкин.