Шойгу прибыл во Вьетнам, где проведет переговоры с руководством страны

ХАНОЙ, 22 янв — РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом во Вьетнам, где во вторник проведет переговоры с главой национальной обороны республики Нго Суан Литем по вопросам военного сотрудничества двух стран.

"Также программой пребывания Шойгу в Ханое предусматриваются его встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом", — сказала журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

Шойгу прибыл во Вьетнам из Лаоса, где находился с официальным визитом. Министр обороны РФ также посетил Мьянму 20-21 января.