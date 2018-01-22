Климкин прокомментировал идею о переносе места переговоров по Донбассу

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Украина готова к изменению места проведения заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, если будет понимание, что смена площадки переговоров позволит сделать более эффективным переговорный процесс, однако на сегодняшний день этот вопрос не является ключевым, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее Климкин уже заявлял, что смена площадки переговоров контактной группы по Донбассу не имеет значения и не влияет на результативность переговоров.

"Такую идею наши казахские коллеги уже высказывали. Если мы будем понимать, что изменение локации что-то даст, мы готовы переместиться хоть в Новую Зеландию. То есть в любую точку, где это будет играть какую-то роль", — сказал Климкин на пресс-конференции в понедельник.

При этом он добавил, что место проведения переговоров не является ключевым вопросом в проблеме отсутствия прогресса в реализации минских договоренностей.

Ранее глава МИД ФРГ назвал минский формат единственным шансом на урегулирование в Донбассе. А посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что создание новых форматов переговоров может поставить под сомнение минские договоренности. Изменения формата минских переговоров может привести к негативным последствиям: "все развалится", заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.