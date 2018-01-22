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В мире

В индийском штате Гуджарат начались протесты против фильма "Падмават"

17:3722.01.2018
(обновлено: 17:41 22.01.2018)
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© AFP 2018 / Narinder NanuИндийские полицейские. Архивное фотоИндийские полицейские. Архивное фото
© AFP 2018 / Narinder Nanu

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв — РИА Новости. Волна протестов захлестнула индийский штат Гуджарат в преддверии премьеры фильма "Падмават", успевшего снискать скандальную известность еще до выхода на экраны страны, пишет в понедельник газета Times of India.

Актриса Дипика Падуконе. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фильм "Падмават" снят по одноименному эпосу XVI века, который повествует о царице Рани Падмини (также называемой Падмавати), супруге правителя в княжестве Мевар Ратана Сены. Хотя образ правителя основан на реальном историческом персонаже Ратна Синхе, ученые не смогли найти свидетельств подлинности истории Падмавати.

Согласно же легенде, сингальская принцесса необычайной красоты Падмавати стала причиной нападения султана Дели Алауддина Мухаммад-шаха на владения Ратана Сены с целью отнять у него супругу. Мусульманский правитель успешно подавил силы меварского лидера, но не смог добиться цели — Падмавати покончила с собой, чтобы не попасть в руки агрессора.

Учитывая тот факт, что сам эпос, вероятнее всего, является лишь легендой, а не реальной историей, а также тот факт, что в нем присутствует межконфессиональный конфликт индуистов и мусульман, фильм предсказуемо оказался в центре многочисленных скандалов. Еще в январе 2017 года представители популистской организации касты раджпутов "Шри Раджпур Карни Сена" устроили погромы на съемочной площадке, а позже напали на режиссера Санджая Лилу Бхансали. Причиной беспорядков стали слухи о том, что в фильме показана "искажающая историю" сцена, в которой Падмавати видит сон об антагонисте Мухаммад-шахе, что создатели картины неоднократно отрицали.

Под влиянием недовольства широкой общественности Индийская комиссия по цензуре потребовала вырезать из киноленты 26 эпизодов, прежде чем работа именитого режиссера поступит в прокат. Сама премьера назначена на 25 января. Очередной виток напряженности вокруг скандального фильма спровоцировало недавнее решение Верховного суда Индии, полностью снявшего ограничение на показ киноленты во всех кинотеатрах страны.

Как сообщает газета, в штате Гуджарат на западе страны протестующие сожгли не менее пяти автобусов. Они также забаррикадировали несколько автотрасс, используя грузовики и шины. В результате этого, районы Мехсана и Гандинагар охватил транспортный коллапс. В ответ власти Гуджарата приняли решение приостановить автобусные перевозки в ряде регионов до нормализации обстановки.

"Большинство владельцев кинотеатров в индивидуальном порядке приняли решение не показывать "Падмават" до тех пор, пока не будет разрешен спор между правительством, протестующими и представителями киноиндустрии. Хотя городская полиция и заверила нас в том, что меры безопасности находятся на высоком уровне, угроза имуществу и риск нарушения общественного порядка вызывают большую озабоченность", — заявил изданию представитель индустрии Манубхай Пател.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Скай Фолович
Свобода слова такая свободная.....того не обидь, этого не задень, тех не оскорби, а лучше вообще помалкивай.
18:35
22.01.2018
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Гульназ Асатова
Что-то похожее очень в этой истории на нашу историю с фильмом "Матильда" ......
18:28
22.01.2018
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