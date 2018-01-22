В Колумбии неизвестные убили семь человек в баре, пишут СМИ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вооруженные неизвестные открыли огонь в баре на севере Колумбии и убили семь человек, сообщает радиостанция W со ссылкой на начальника полиции департамента Антьокия полковника Карлоса Маурисио Сьерра Ниньо.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в муниципалитете Ярумаль. Группа вооруженных людей зашла в бар La Margarita и начала стрелять по находившимся в помещении людям. По словам начальника полиции, правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося и пытаются установить возможные мотивы стрелявших.

Газета Colombiano, в свою очередь, сообщает, что стрелявших было пятеро. Они были вооружены одним длинноствольным ружьем и двумя мини-узи.

По словам главы полиции, в данном районе действуют бойцы Армии национального освобождения (ELN), а также преступная группировка Clan del Golfo.

Hombres armados habrían asesinado a 7 personas en Yarumal https://t.co/dsHZBtcFUI pic.twitter.com/J8RQu479Np — El Colombiano (@elcolombiano) 22 января 2018 г.

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