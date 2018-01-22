В Колумбии неизвестные убили семь человек в баре, пишут СМИ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вооруженные неизвестные открыли огонь в баре на севере Колумбии и убили семь человек, сообщает радиостанция W со ссылкой на начальника полиции департамента Антьокия полковника Карлоса Маурисио Сьерра Ниньо.
Газета Colombiano, в свою очередь, сообщает, что стрелявших было пятеро. Они были вооружены одним длинноствольным ружьем и двумя мини-узи.
По словам главы полиции, в данном районе действуют бойцы Армии национального освобождения (ELN), а также преступная группировка Clan del Golfo.
Hombres armados habrían asesinado a 7 personas en Yarumal https://t.co/dsHZBtcFUI pic.twitter.com/J8RQu479Np— El Colombiano (@elcolombiano) 22 января 2018 г.