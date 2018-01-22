"Сценарий Москвы не пройдет": в Киеве пообещали "давить" на Россию

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Сценарий, озвученный главой МИД РФ Сергеем Лавровым по урегулированию конфликта в Донбассе, "никогда не пройдет", заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

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"Такой сценарий по определению никогда не пройдет", — сказал Климкин на пресс-конференции в понедельник. По его словам, "очень сложно вести с Россией диалог по миротворцам", но Киев и его партнеры будут "давить" на Россию.

Накануне Лавров заявил, что ДНР и ЛНР должны иметь статус, который гарантирует русский язык, культуру, специальные связи с Россией и право назначать местных чиновников, и что РФ не позволит миротворческой миссии войти в Донбасс, пока Украина не выполнит минские договоренности в том порядке, как они указаны в документе. По его словам, согласно минским договоренностям, сначала должна быть амнистия, особый статус и выборы, но Киев хочет реализовать договоренности наоборот – сначала безопасность, в частности, выход на границу, а потом политические вопросы.

Ранее Лавров заявил, что состав миссии миротворцев ООН в Донбассе должен быть определен Киевом, Донецком и Луганском.