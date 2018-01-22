"Сценарий Москвы не пройдет": в Киеве пообещали "давить" на Россию

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Сценарий, озвученный главой МИД РФ Сергеем Лавровым по урегулированию конфликта в Донбассе, "никогда не пройдет", заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Накануне Лавров заявил, что ДНР и ЛНР должны иметь статус, который гарантирует русский язык, культуру, специальные связи с Россией и право назначать местных чиновников, и что РФ не позволит миротворческой миссии войти в Донбасс, пока Украина не выполнит минские договоренности в том порядке, как они указаны в документе. По его словам, согласно минским договоренностям, сначала должна быть амнистия, особый статус и выборы, но Киев хочет реализовать договоренности наоборот – сначала безопасность, в частности, выход на границу, а потом политические вопросы.
Ранее Лавров заявил, что состав миссии миротворцев ООН в Донбассе должен быть определен Киевом, Донецком и Луганском.