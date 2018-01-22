Климкин анонсировал встречу глав МИД "нормандского формата" в Мюнхене

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (6)

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал встречу в "нормандском формате" по Донбассу на уровне глав МИД в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.5% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.7% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

"Мы разговариваем о том, чтобы во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности собраться в "норманском формате" на уровне министров. Пока что, к сожалению, нет четкого видения, какими будут результаты этой встречи", — сказал Климкин на пресс-конференции в понедельник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.