Климкин анонсировал встречу глав МИД "нормандского формата" в Мюнхене

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал встречу в "нормандском формате" по Донбассу на уровне глав МИД в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.