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В мире

Президент Франции хочет посадить своего критика за шутку

17:1522.01.2018
(обновлено: 18:42 22.01.2018)
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© AP Photo / Michel EulerЭмманюэль МакронЭмманюэль Макрон
© AP Photo / Michel Euler

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен наказать сетевого шутника, доставившего ему неприятности в ходе предвыборной кампании. Философ и издатель Жан-Поль Монжен получил повестку в суд за юмористическую рассылку "10 серьезных причин не голосовать за меня", сделанную от имени нынешнего главы государства. Причем французская прокуратура готова усмотреть тут "русский след": в интервью Sputnik Монжен рассказал, что его уже несколько раз допросили в связи с поездками на книжные выставки в Россию. Сатирическая рассылка может обернуться годом тюрьмы и 15 тысячами евро штрафа.

Когда президент в гневе

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Wojazer
Макрон считает Россию великой державой, заявил глава МИД Франции
Как рассказывает сам Монжен, он отправил письмо и в штаб кандидата Макрона. Вопреки ожиданиям, там к его шутке отнеслись серьезно. После избрания президент дал поручение своим адвокатам подать иск в прокуратуру. Уголовное дело связано не с содержанием письма, а только с подписью. Речь об "узурпации личности" главы государства, за которого выдавал себя в шутку Монжен.

Он признается, что очень удивлен дотошностью правоохранителей. Тома уголовного дела насчитывают уже 800 страниц и содержат, например, такие документы, как резюме двоюродной сестры Монжена и выписки с банковских счетов его знакомых. К делу приобщили записи с камер слежения, запечатлевших, как он входил в бар, откуда, возможно, было отправлено это письмо. Однако более всего французскую юстицию заинтересовали предполагаемые "русские связи" Монжена: выступления в России, знакомства в Москве и Санкт-Петербурге.

© Фото : Maya BaghirovaЖан-Поль Монжен
© Фото : Maya Baghirova
Жан-Поль Монжен

"Я все понял сразу, когда меня стали спрашивать про тех говорящих по-русски людей, с кем я совершенно не знаком, — рассказал в интервью Sputnik Монжен. — Думаю, сейчас правоохранителей интересует то, что я время от времени приезжаю в Россию представить свои книги по философии". Он жалуется, что последний из этих визитов не обошелся без неприятностей: прибыв в Санкт-Петербург, Монжен обнаружил, что ему единственному из всех пассажиров не доставили  багаж.

"Я подавала такой же иск: ничего не вышло"

Виктория Костяева, кандидат на парламентских выборах во Франции
© Фото : с личной страницы Виктории Костяевой на Facebook
Кандидат из России: во Франции стартуют парламентские выборы
Уроженка России Виктория Костяева, баллотировавшаяся в 2017 году в Национальную ассамблею Франции, указывает, что Макрон — не единственный кандидат, пострадавший от сетевых троллей, однако относятся к защите прав в этом случае не одинаково. "Действительно, в стране имеется соответствующее законодательство, однако если в суд подам я или кто-либо еще, никто ничего не предпримет. А для Макрона все силы брошены на поиски иголки в стогу сена", — рассказала она РИА Новости.

В 2017 году у Виктории Костяевой был опыт подачи аналогичного иска в суд. "После предвыборной кампании я тоже представила заявление в полицию. На моем портрете на афише рисовали фашистскую свастику. Мои афиши висели в людных местах и даже напротив мэрии, где есть камеры видеонаблюдения. И что вы думаете? От полиции ни ответа ни привета, даже не уведомят, что закроют дело", — возмущается политик.

По ее мнению, дело Монжена показательно. Подавая такой иск, Макрон демонстрирует решимость жестко поступать со своими критиками, придерживающимися других взглядов.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкЗдание Верховного суда в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Здание Верховного суда в Париже

В роли "царя богов"

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Макрон пообещал ввести всеобщую воинскую обязанность
Нельзя исключать, что за делом Монжена стоит стремление Эмманюэля Макрона выступить в роли сильного лидера, не прощающего обид. Глава государства имеет основания считать, что после пяти лет правления Франсуа Олланда, славившегося своей нерешительностью, избиратели нуждаются в политике, заставляющем уважать себя. Пытаясь соответствовать этому запросу, президент Макрон совершает поступки, не имеющие ничего общего с чувством меры. Вскоре после избрания на высший пост он заявил, что намерен разговаривать со СМИ редко, чтобы его слово ценилось больше. Летом министр экономики Брюно Ле Мэр сравнил Макрона с царем богов Юпитером, и метафора нового "юпитерианского" — волевого и решительного — правления заполонила французскую прессу.

© REUTERS / Max RossiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Max Rossi
Президент Франции Эммануэль Макрон

Как рассказал РИА Новости доцент РАНХиГС Игорь Игнатченко, Макрон может разыгрывать российскую карту и далее. "Дело Монжена удачно вписывается в контекст борьбы с мнимой "русской угрозой" и "фейковыми новостями из России".  Эта тема была одной из значимых для Макрона в его внешнеполитической повестке. Поэтому Монжена, имеющего деловые контакты в России по его книгоиздательской деятельности, пытаются привязать к русскому следу", — рассказал РИА Новости эксперт.

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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Кар Карыч
Наполнончики... Гнилой народец эти французишки. А чувака, реально, в Ростов-на-Дону переправлять придется, а то закончит свой век под гильотиной...
17:31
22.01.2018
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yungaqw
любитель старушек боится критики.
17:51
22.01.2018
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