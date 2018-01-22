США полны решимости привести к миру израильтян и палестинцев, заявил Пенс

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв — РИА Новости. Американская администрация привержена задаче примирения израильтян с палестинцами и готова поддержать решение конфликта по принципу "два государства для двух народов", объявил вице-президент США Майк Пенс.

Вице-президент США приехал в Израиль после того, как декабрьская декларация президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей еврейского государства подтолкнула палестинцев к отказу от многолетнего американского посредничества в мирном процессе и одновременно создала у многих израильтян впечатление карт-бланша на продолжение оккупации с закреплением на занятых полвека назад землях.

"При президенте (США Дональде) Трампе полностью привержены задаче достижения мира между израильтянами и палестинцами", — сказал Пенс, выступая в израильском парламенте.

"Президент Трамп подтвердил, что, если обе стороны на это согласятся, США готовы поддержать двугосударственное решение", — добавил он.

Многие влиятельные представители правящего в Израиле правого лагеря призывают отказаться от принципа "два государства для двух народов" и даже сам премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху воздерживается в последние годы от заверений в приверженности формуле, лежащей в основе современного ближневосточного миротворчества.

Пенс призвал не рассматривать декларацию о статусе Иерусалима как попытку предвосхитить и навязать сторонам конфликта решение тех или иных вопросов окончательного статуса, включая пределы израильского суверенитета в самом городе, на восточную часть которого претендуют палестинцы.

"Объявляя свое решение по Иерусалиму, президент… призвал все стороны сохранять статус-кво иерусалимских святынь, включая Храмовую гору, известную также как "Харам аш-Шариф". Он дал ясно понять, что мы не занимаем предопределенных позиций по каким-либо вопросам окончательного статуса, включая конкретные пределы израильского суверенитета в Иерусалиме или споры о границах", — напомнил Пенс.

Вопреки обыкновению, визит американского вице-президента проходе без заезда к палестинцам, которые отказались принимать его на Западном берегу реки Иордан. Из солидарности с соплеменниками арабские депутаты кнессета попытались сорвать выступление Пенса, но были быстро выдворены из зала.