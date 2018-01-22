Иракский парламент согласился провести выборы 12 мая

БАГДАД, 22 янв — РИА Новости. Парламент Ирака на голосовании в понедельник окончательно утвердил дату проведения парламентских выборов — 12 мая и призвал правительство страны обеспечить необходимые условия в сфере безопасности и возможность электронного голосования, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

Президент страны Фуад Маасум вскоре после решения парламента подписал указ, утвердивший дату, сообщается на официальном сайте главы государства.

Ранее депутаты-сунниты призвали отложить выборы из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности и состояния ряда районов, которое не позволяет вернуться в них беженцам. Верховный суд Ирака в воскресенье отказал депутатам в переносе, ответив, что конституция не предполагает такой возможности. Суннитский блок депутатов "Союз иракских сил" согласился уважать решение суда.

"Совет депутатов одобрил единогласно на заседании сегодня в понедельник проведение парламентских выборов в назначенную дату 12 мая 2018 года", — сообщил источник.

Он отметил, что депутаты при этом призвали правительство обеспечить необходимые условия для голосования.

"Правительство должно обязаться предоставить условия безопасности для проведения выборов, обеспечить возвращение беженцев, опору на электронное голосование во всех районах", — передал источник позицию депутатов.

Он добавил, что депутаты призвали не позволить негосударственным структурам обладать оружием во время агитационной компании и не допустить к выборам партии, имеющие собственные вооруженные формирования.

Как сообщил сайт президента Ирака Фуада Маасума, глава государства издал указ о проведении парламентских выборов в Ираке 12 мая 2018 года. Таким образом, дата принята официально после рассмотрения правительством, избиркомом и парламентом и теперь должна быть опубликована в национальных СМИ.

В декабре минувшего года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном окончании войны против террористической группировки ИГ*, которая последние годы контролировала часть страны.

В январе аль-Абади объявил, что пойдет на выборы во главе собственного блока кандидатов "Коалиция победы", которая, таким образом, составит конкуренцию имеющей большинство в парламенте шиитской коалиции "Государство закона", возглавляемой экс-премьером Нури аль-Малики. Аль-Малики руководил правительством Ирака с 2006 по 2014 год и сейчас занимает пост вице-президента.

Ирак является парламентской республикой, в которой основная исполнительная власть сосредоточена в руках премьер-министра.

*Террористическая организация, запрещенная в России