Арабские депутаты попытались сорвать выступление Пенса в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв — РИА Новости. Арабские депутаты парламента Израиля устроили акцию протеста, прервавшую речь вице-президента США Майка Пенса, но были быстро выведены из зала кнессета, где проходит торжественное заседание в честь американского гостя.

Парламентарии от Объединенного арабского списка выполнили свою угрозу попытаться сорвать выступление Пенса. Причиной возмущения стало признание США Иерусалима столицей Израиля.

При первых словах вице-президента, взошедшего на трибуну, они вскочили со своих мест, подняли плакаты, начали кричать, но были быстро выдворены охранниками за двери зала.

Пенс после этого продолжил выступление, заявив, что горд быть в "Иерусалиме, столице государства Израиль".