ВС Ирана заявили, что "корабли коалиции" покинули район их учений

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Два "корабля коалиции", приблизившиеся к месту проведения маневров иранских вооруженных сил, покинули район учений после предупреждения со стороны Ирана, заявил глава пресс-службы учений Махмуд Мусави.

Иранские военные в понедельник утром начали двухдневные учения под названием "Мохаммад Расулаллах-5" ("Мухаммед посланник Аллаха-5" — ред.) неподалеку от стратегически важного Ормузского пролива.

"Сегодня утром в первые часы проведения этапа демонстрации силы два корабля коалиции приблизились к району проведения учений с целью наблюдения за частями военно-морских сил армии Ирана, их распознали беспилотники, после чего патрульные самолеты, пролетая над ними, вынесли предупреждение, и эти корабли покинули район учений", — заявил Мусави, чьи слова приводятся на сайте армии Ирана.

Военный не уточнил принадлежность кораблей, однако телеканал Press TV отмечает, что они принадлежали возглавляемой США коалиции.

Маневры иранских военных проходят в Оманском заливе на юге и юго-востоке Ирана при участии военно-морских, военно-воздушных сил, а также сухопутных войск. КСИР как составная часть вооруженных сил страны в этих учениях не участвует. Целью учений, как сообщалось ранее, является повышение навыков и боевого духа армии Ирана.