В ОАЭ все дома оснастят пожарной сигнализацией

ДУБАЙ, 22 янв — РИА Новости. Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум заявил, что службы гражданской обороны страны установят пожарные сигнализации во всех домах эмиратцев.
"Мы проинструктировали службы гражданской обороны ОАЭ немедленно обеспечить установку всех необходимых пожарных систем в домах эмиратцев. Система соединит дома напрямую с гражданской обороной. Правительство возьмёт на себя расходы на установку систем тем, у кого недостаточно средств для этого",- написал шейх Мухаммед на своей странице в Twitter.
Пожар, унёсший жизни детей, произошёл в понедельник утром. Службы гражданской обороны получили звонок от матери детей, которая проснулась от запаха дыма. Когда службы прибыли на место происшествия, дети уже были мертвы. Причина пожара выясняется.