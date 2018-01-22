Прокурор попросил для белорусских авторов Regnum наказание с отсрочкой

МИНСК, 22 янв — РИА Новости. Государственный обвинитель Александр Король попросил на заседании суда в Белоруссии по делу в отношении белорусских авторов агентства Regnum о разжигании национальной розни назначить наказание в виде лишения свободы на пять лет с отсрочкой приговора на три года и освобождением из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ходе судебного заседания, проходящего в открытом режиме, рассматриваются уголовные дела по обвинению Дмитрия Алимкина в разжигании национальной вражды или розни, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — в этом же преступлении, а также в незаконной предпринимательской деятельности. В материалах дела, помимо статьей ИА Regnum, фигурируют статьи, опубликованные изданиями Lenta.ru, ЕвразияДэйли. Редакция Regnum категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их надуманными.

"Прошу признать Алимкина, Павловца, Шиптенко виновными в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды или розни группой лиц… и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет… с отсрочкой исполнения наказания три года и освобождением из-под стражи", — сказал прокурор.

Согласно законодательству, в течение срока отсрочки исполнения наказания за осужденным осуществляется профилактическое наблюдение и на него возлагаются определенные обязанности. При этом возможно освобождение осужденного от назначенного по приговору суда наказания, если в период отсрочки осужденный "законопослушным поведением доказал свое исправление".

По словам прокурора, при формулировании просьбы о наказании он учел смягчающие обстоятельства, в частности, наличие лиц, находящихся на иждивении у подсудимых, а также первое их привлечение к уголовной ответственности за тяжкое преступление, не связанное с посягательством на жизнь человека.

При этом во время судебных прений Король не поддержал обвинение Павловца и Шиптенко по статье о незаконной предпринимательской деятельности.

Редакция ИА Regnum ранее заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum считают задержанных "политическими заключенными". МИД России призвал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов.