Прокурор попросил для белорусских авторов Regnum наказание с отсрочкой

МИНСК, 22 янв — РИА Новости. Государственный обвинитель Александр Король попросил на заседании суда в Белоруссии по делу в отношении белорусских авторов агентства Regnum о разжигании национальной розни назначить наказание в виде лишения свободы на пять лет с отсрочкой приговора на три года и освобождением из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу признать Алимкина, Павловца, Шиптенко виновными в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды или розни группой лиц… и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет… с отсрочкой исполнения наказания три года и освобождением из-под стражи", — сказал прокурор.
Согласно законодательству, в течение срока отсрочки исполнения наказания за осужденным осуществляется профилактическое наблюдение и на него возлагаются определенные обязанности. При этом возможно освобождение осужденного от назначенного по приговору суда наказания, если в период отсрочки осужденный "законопослушным поведением доказал свое исправление".
При этом во время судебных прений Король не поддержал обвинение Павловца и Шиптенко по статье о незаконной предпринимательской деятельности.
Редакция ИА Regnum ранее заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum считают задержанных "политическими заключенными". МИД России призвал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов.