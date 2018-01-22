Пострадавшие при возгорании автобуса в Казахстане остаются в больнице

АСТАНА, 22 янв — РИА Новости. Пятеро пострадавших при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана остаются в больнице, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в областном управлении здравоохранения.

Ранее на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. Пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"Пострадавшие до сих пор находятся в больнице. Состояние удовлетворительное. На сегодняшний день вот такая информация. Никто не выписывался", — сказал собеседник агентства.

По данным МИД Узбекистана, в ночь на 20 января в Ташкент специальным авиабортом были доставлены тела узбекских граждан, погибших при ЧП. Еще двое выживших остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий.

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев ранее сообщил, что основная версия случившегося пожара — неосторожное обращение с огнем.