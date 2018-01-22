Климкин недоумевает, почему в Киеве еще не разобрали Арку дружбы народов

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин недоумевает, почему в Киеве еще не разобрали на металлолом Арку дружбы народов.

Арка Дружбы народов расположена в Крещатом парке в центре Киева. Монумент был открыт по случаю 60-летнего юбилея создания СССР. Скульптурная композиция состоит из высокой металлической радуги и бронзовой скульптуры рабочих. Год назад украинские власти решили не сносить арку.

"Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День соборности Украины, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы, вроде Арки дружбы народов. Или мы запутались в символах, или, может, за-за того, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?" — написал украинский министр на своей странице в Twitter.

Покладаючи квіти до пам’ятників Шевченкові та Грушевському у День Соборності, мені спало на думку, що у нас залишаються й інші символи на кшталт Арки дружби народів. Чи ми у символах заплуталися, чи, може, так через те, що не залишилося піонерів, які б на металобрухт розібрали? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 января 2018 г.

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Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявлял, что власти намерены демонтировать Арку Дружбы народов в центре Киева, на этом месте может появиться монумент, посвященный силовикам, принимавшим участие в военной операции в Донбассе. Позже в Минкультуры пояснили, что демонтаж требует широкого общественного обсуждения, пока ее "ломать никто не собирается". Затем в Институте национальной памяти заявили, что Арка дружбы народов пока не подлежит сносу.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.