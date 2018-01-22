В МИД ФРГ подтвердили гибель гражданина Германии в Кабуле

БЕРЛИН, 22 янв – РИА Новости. Гражданин Германии погиб в ходе нападения на отель в Кабуле, заявила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар.

Боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

"С прискорбием хочу сообщить, что в ходе атаки погиб гражданин Германии", — сказала Адебар, добавив, что не может сообщить личные данные погибшего, однако он не являлся сотрудников дипмиссии ФРГ в Афганистане.

По словам Адебар, среди пострадавших граждан Германии нет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.